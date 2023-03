Elicit Plant nomme Pam Marrone et Johan de Saegher à son Conseil d'administration

(Boursier.com) — Elicit Plant, une "agri-biotech" spécialisée dans la résistance des plantes au stress hydrique qui développe une plateforme technologique à base de phytostérols, annonce aujourd'hui la nomination à son Conseil d'administration de Dr. Pam Marrone en tant que Présidente et Dr. Johan de Saegher en tant que membre indépendant.

Elicit Plant a été créée en 2017 avec l'ambition de l'ambition de devenir le champion français de la transition écologique pour l'agriculture. Sa plateforme technologique propriétaire fournit aux agriculteurs une solution innovante pour répondre aux défis mondiaux du changement climatique et de l'impact de la sécheresse sur les grandes cultures.

Pam Marrone est une "serial-entrepreneuse" avec plus de 30 d'expérience dans le domaine des solutions biologiques pour l'agriculture. Actuellement, elle exerce en tant que Présidente exécutive de Invasive Species Control Corporation, entreprise qu'elle a cofondée en 2022. Précédemment, elle était Directrice Générale de Marrone Bio Innovations (MBI), une entreprise spécialisée dans l'agriculture bio qu'elle a créée en 2006. En 2013, MBI s'est introduite en bourse au Nasdaq aux Etats Unis.

Sous sa direction, l'entreprise a commercialisé 10 produits issus de six ingrédients actifs enregistrés auprès de l'Agence de Protection Environnementale américaine (EPA), et en 2019 a racheté la société ProFarm Technologies spécialisée dans la commercialisation de bio-nutriments produits à partir de déchets de bois. Avant de créer MBI, Pam Marrone a fondé AgraQuest en 1995, entreprise au sein de laquelle elle a été Directrice générale puis Présidente jusqu'en 2006.

Une expérience enrichie

Personnalité reconnue du secteur, Pam Marrone a été récompensée par de nombreux prix, tels que le "Kathryn C. Hach Award for Entrepreneurial Success," décerné par l'American Chemical Society, le "Most Admired CEO, Distinguished Career Award" décérné par le Sacramento Business Journal, le prix "Sustie" attribué par l'Ecological Farming Association, et le "Growing Green Award" décerné par le Natural Resources Defense Council (NRDC). Pam Marrone a fondé le Biological Products Industry Alliance, une association professionnelle qui réunit aujourd'hui plus de 100 entreprises. A côté de son rôle de Présidente du Conseil d'administration d'Elicit Plant, Pam Marrone siège au Conseil d'administration de plusieurs entreprises et associations, tels que 180 Life Sciences (NASDAQ : ATNF), StemExpress, Pheronym et la Foundation for Food and Agriculture Research.

Johan de Saegher apporte à Elicit Plant une expérience professionnelle de 30 ans dont 17 années dédiées à la protection des cultures agricoles. Il est aujourd'hui Directeur général de Bi-PA, une entreprise spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour lutter contres contre les nuisibles agricoles. De 2018 à 2022, Johan de Saegher était Directeur général et Directeur des opérations de Belchim Crop Protection NV, un leader européen de la protection des cultures agricoles basé en Belgique, avec des activités en Amérique du Nord et en Asie. Précédemment, et jusqu'à ce que la société soit rachetée par Eastman Chemical en 2014, Johan de Saegher travaillait chez Taminco (NYSE) où il a successivement exercé les fonctions de Directeur des opérations, Vice-Président Agrosciences et Président Asie/Amérique Latine. Il est actuellement aussi Président de Aphea.bio et siège au Conseil d'administration de Mitsui Agrisciences International.

"J'ai été impressionnée par le parcours qu'a réalisé Elicit Plant en si peu de temps. La plateforme technologique propriétaire qu'elle a développé fournit aussi aux agriculteurs une solution naturelle et efficace pour répondre aux défis du changement climatique tout en ayant un impact positif sur l'environnement. J'ai hâte de collaborer avec l'équipe au moment où l'entreprise accélère sa croissance", déclare Pam Marrone.

Johan de Saegher poursuit : "C'est un honneur de rejoindre le Conseil d'administration d'Elicit Plant et contribuer à en faire un leader mondial. Grâce à sa technologie innovante, Elicit Plant ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de la gestion du stress abiotique, comme la sécheresse, et dans la protection des rendements agricoles grâce à une optimisation de la réponse naturelle des plantes aux transformations environnementales".

Jean-François Dechant, Président et cofondateur d'Elicit Plant, a déclaré : "L'arrivée de Pam et Johan est un atout formidable alors que nous nous déployons sur de nouveaux marchés, agrandissons nos laboratoires et diversifions notre portefeuille de produits. Dans une période si stratégique pour Elicit Plant, nous sommes reconnaissants de la confiance qu'ils nous accordent et ravis de la chance qui nous est donnée de bénéficier de leur savoir-faire et de leur track record exceptionnel".