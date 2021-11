Electrocomponents dévoile son plan d'action RSE mondial 2030

(Boursier.com) — Electrocomponents plc (LSE: ECM), un distributeur mondial multi-canal de produits et services, a dévoilé aujourd'hui "Pour un monde meilleur", le plan d'action environnemental, social et de gouvernance (ESG) 2030, du groupe en faveur d'un monde plus durable et inclusif

Le plan d'action ESG d'Electrocomponents s'intègre dans sa stratégie "Destination 2025", dont l'objectif est de toujours proposer le premier choix à ses partenaires, en créant une croissance rentable et en témoignant de son ambition de montrer la voie au secteur industriel vers un monde véritablement responsable, durable et inclusif.

Le plan s'est fixé quatre objectifs mondiaux très ambitieux :

"1. Favoriser la durabilité

Développer des activités, des produits et des services durables afin de réduire les impacts environnementaux et de lutter contre le changement climatique. Le Groupe s'est engagé à atteindre l'objectif zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans l'ensemble de ses activités mondiales et d'ici 2050 dans l'ensemble de sa chaîne de valeur. Il a fixé des objectifs scientifiques pour les champs d'application 1, 2 et 3 et s'est engagé dans l'initiative Science Based Target (SBTi).

2. Promotion de l'éducation et de l'innovation

Développer les compétences de 1,5 million de jeunes ingénieurs et innovateurs et les encourager à mettre en oeuvre des solutions innovantes. Cela inclut l'implication de la communauté DesignSpark dans le développement de solutions durables qui améliorent la qualité de vie.

3. Responsabilisation de nos employés

Permettre à nos collaborateurs d'atteindre leur plein potentiel et de s'épanouir dans une culture sûre, inclusive et dynamique.

4. Agir de manière responsable

Garantir le respect de règles éthiques et environnementales extrêmement strictes dans l'entreprise en introduisant des objectifs ESG pour les employés et les fournisseurs".