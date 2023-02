Ekinops annonce la certification MEF 3.0 pour l'ensemble de sa gamme de solutions Ethernet

(Boursier.com) — Ekinops , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce que l'ensemble de son portefeuille d'équipements de démarcation Ethernet (EAD), basé sur son système d'exploitation réseau OneOS6, a été certifié dans le cadre du programme de conformité MEF3.0 du Metro Ethernet Forum (MEF).

Cette certification représente une étape importante dans la reconnaissance des services liés à la technologie Ethernet gérés par le logiciel OneOS6. Elle permet également de confirmer le statut de OneOS6 comme logiciel permettant de prendre en charge

l'ensemble des services des couches 2 et 3 (L2 et L 3), de voix, de SD-WAN et de virtualisation.

La certification MEF3.0 est désormais disponible pour les plateformes 1647 et 1651 la gamme EAD de la marque OneAccess, prenant en charge les services E-Line, E-Lan, E-Tree, E-Access et E-Transit. Selon la plateforme choisie, il est possible de fournir des services L2, L3 ou SD-WAN, réduisant ainsi le nombre d'équipements devant être validé et entretenu pour différents services.