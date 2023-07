Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 39,2 ME au T2

(Boursier.com) — Au 2ème trimestre de son exercice 2023, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 39,2 ME, en progression de 10% par rapport à la même période un an plus tôt. Pour rappel, le 2ème trimestre 2022 avait été marqué par une croissance élevée de +29%. À taux de change constants, la croissance trimestrielle s'établit à +11%.

En séquentielle, les ventes du 2ème trimestre s'inscrivent en hausse de +23% par rapport au 1er trimestre (31,9 ME), témoignant d'une activité dynamique.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires s'est établi à 71 ME, en croissance totale de +12% par rapport au 1er semestre de l'an dernier, qui constituait une base de comparaison particulièrement élevée (+25% de croissance). À taux de change constants, la croissance semestrielle s'élève à +12%.

Dans le sillage de l'exercice 2022, l'activité Transport optique poursuit sa trajectoire de forte croissance, réalisant un nouveau bond semestriel de +41% par rapport à la même période l'an dernier (vs. +32% au 1er trimestre 2023 et +49% au 2ème trimestre 2023), grâce au succès des solutions WDM et à l'attractivité de la technologie OTN, aux Etats-Unis et en Europe.

Les solutions d'Accès affichent un repli de -5% au 1er semestre 2023 (rappel : +21% au 1er semestre 2022), pénalisées notamment par le repli des ventes sur la région Asie-Pacifique. Les ventes d'Accès sont quasistables en France (-1%) et en progression de +7% en EMEA. Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 : 71 ME en progression de +12%.

Le chiffre d'affaires généré par les Logiciels & Services, qui représente 14% du chiffre d'affaires du groupe au 1er semestre 2023 (vs. 15% sur l'ensemble de l'année 2022), est en légère croissance sur la période (+1%). +42% de croissance de l'activité en Amérique du Nord et rebond de +13% dans la zone EMEA

Didier Brédy, Président-Directeur général d'Ekinops déclare :

"Ekinops a réalisé un 1er semestre 2023 de qualité, pleinement en phase avec nos anticipations. Cette solide performance semestrielle, réalisée malgré un effet de base très exigeant après une année 2022 exceptionnelle, s'inscrit dans un contexte de marché globalement moins porteur et un environnement économique moins favorable. Malgré cela, nous entrevoyons une bonne profitabilité des ventes au premier semestre en termes de marge brute. Dans cet environnement économique, la visibilité est aujourd'hui moindre sur la seconde moitié de l'exercice, et Ekinops entend faire de l'intensification de son activité commerciale une priorité dans toutes ses géographies."

Rappel des objectifs financiers 2023

À mi-année, les objectifs financiers annuels 2023 demeurent inchangés :

-une croissance de l'activité supérieure à +12% ;

-une marge d'EBITDA comprise entre 15% et 19%, intégrant les investissements humains et technologiques pour accompagner son développement.

Sur le plan de la croissance externe, Ekinops ambitionne toujours de concrétiser une opération au cours de l'exercice, en favorisant un mode de financement non dilutif...

Calendrier

Jeudi 27 juillet 2023 : Résultats semestriels 2023;

Mercredi 11 octobre 2023 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre.