EIS confie à Rupert Jarron la direction de ses activités EMEA

(Boursier.com) — EIS , éditeur d'une plateforme digitale et transactionnelle dédiée aux assureurs, renforce son équipe de direction avec la nomination de Rupert Jarron au poste de directeur général EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). En provenance du géant des solutions de transformation digitale DXC, Rupert Jarron apportera à EIS sa solide expérience, forgée chez quelques-uns des plus grands noms du secteur des nouvelles technologies, à savoir IBM, HP et Oracle...