Eiffel Investment Group : ouverture d'un bureau à Varsovie

(Boursier.com) — Eiffel Investment Group a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son bureau à Varsovie afin d'accélérer ses investissements dans la région, où la société a déjà investi plus de 500 millions d'euros depuis 2018. Eiffel Investment Group et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) annoncent une collaboration inédite visant à financer des projets d'énergie renouvelable sur le marché polonais et au-delà... Les deux partenaires ont déjà réalisé leur premier investissement conjoint, fournissant 45 millions d'euros à PL-SUN Sp. z o.o. pour financer la construction de 16 projets photovoltaïques solaires en Pologne.