Edumoov annonce une levée de fonds de 500.000 euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Edumoov , plateforme numérique d'aide aux enseignants du premier degré et éditeur d'une suite applicative utilisée par 300.000 professeurs des écoles, signe une toute première levée de fonds de 500.000 euros auprès de partenaires locaux de confiance : Pays de la Loire Participations, fonds de co-investissement de la Région des Pays de la Loire et ABAB, un réseau de business angels qui réunit plus de 130 membres en région des Pays de la Loire.