eDreams ODIGEO et Travelport annoncent l'expansion de leur partenariat technologique stratégique

(Boursier.com) — eDreams ODIGEO, plus grande plateforme d'abonnements de voyage au monde, et Travelport, entreprise technologique mondiale qui gère les réservations pour des centaines de milliers de fournisseurs de voyages dans le monde entier, ont annoncé l'expansion de leur partenariat technologique stratégique.

Cet accord représente une étape importante dans l'évolution et l'adoption de la technologie NDC (New Distribution Capability) au niveau mondial.

Les deux parties se sont engagées à co-développer la plateforme NDC la plus avancée du marché, intégrant des fonctionnalités de vente au détail uniques, une suite complète d'accessoires et des fonctions de post-réservation inégalées. Les principales compagnies aériennes sont déjà activement engagées dans la distribution de la NDC. La NDC permet aux compagnies aériennes d'offrir des services de vente au détail modernes, en proposant des offres plus compétitives et plus souples qui profitent à tous les consommateurs.

Dans le cadre de cet accord élargi, Travelport continuera à soutenir la plateforme de vente au détail de voyages d'eDreams ODIGEO. Cela permettra d'accéder à un large éventail de contenus, de tarifs et d'offres uniques qui devraient améliorer l'expérience des 20 millions de clients qui réservent par l'intermédiaire des principales marques d'agences de voyages d'eDreams ODIGEO (eDreams, Opodo, GO Voyages et Travellink).