EDPR va inaugurer l'extension de son parc éolien à Liniez

(Boursier.com) — EDPR , entreprise leader dans le développement de parcs solaires et éoliens inaugurera, samedi 16 septembre, l'extension de son parc éolien à Liniez. Ce projet marque une nouvelle étape de la longue présence d'EDPR en France, contribuant ainsi au développement d'un mix énergétique vertueux et nécessaire à la transition énergétique du pays, de la région et du département, vers des sources d'énergie plus propres.

L'inauguration est un moment festif et grand public. Elle vous permettra de visiter exceptionnellement le site et l'intérieur d'une machine. Les équipes d'EDPR accueilleront les visiteurs sur place afin de répondre à l'ensemble des questions sur le fonctionnement du parc ou la manière dont il est opéré. Tout au long de la journée, il sera possible de visiter la machine, profiter des jeux pour enfants ou simplement écouter un concert dans un lieu unique.

Situé à Liniez, l'extension du parc éolien aura une capacité installée de 11 MW. Au total, ce sont 5 éoliennes d'une puissance unitaire de 2,2MW qui s'ajoutent aux capacités de production d'énergie verte en région Centre Val-de-Loire. Avec des nacelles juchées à 85 mètres de hauteur, les éoliennes pointeront à 140 mètres en bout de pale.

Le parc produira assez d'électricité pour alimenter l'équivalent d'un peu plus de la moitié de la population d'une ville comme Châteauroux. Cette production viendra prévenir l'émission de plus de 1800 tonnes de CO2 par an et nous rapproche un peu plus des engagements pris en matière de décarbonation de notre société.

EDP Renewables prévoit de débuter la construction de nouveaux parcs éoliens et solaires en France, ce qui témoigne de la volonté de l'entreprise d'accélérer la transition énergétique dans le pays et à l'échelle mondiale.

Dans son nouveau business plan, EDP Renewables a prévu d'investir 20 milliards d'euros d'ici 2026 pour augmenter les installations d'énergies renouvelables, 40% étant alloués aux installations éoliennes terrestres en Europe. L'entreprise tend vers un mix technologique dans lequel le solaire représente la moitié : 40% pour le photovoltaïque à grande échelle et 10% pour la production solaire décentralisée. La France est un marché essentiel à l'entreprise et le plan d'investissement global permettra l'installation de plus de 300 nouveaux mégawatts d'électricité renouvelable d'ici à 2025.