EDPR renforce sa présence dans la région Asie-Pacifique en investissant dans le groupe singapourien Sunseap

(Boursier.com) — EDP Renewables (Euronext : EDPR), quatrième producteur mondial éolien et solaire, a signé un accord pour le rachat de 87,4% des parts de Sunseap, le plus grand distributeur d'énergie solaire et quatrième acteur de cette énergie en Asie du sud-est. Entre la signature et la clôture de l'opération, EDPR pourrait augmenter sa participation à hauteur de 91,4%.

La transaction a été conclue par le biais d'un accord avec les principaux actionnaires de Sunseap pour un montant total de 600 Millions d'euros, ce qui valorise l'entreprise à hauteur de 870 Millions d'euros. La réalisation de la transaction est soumise aux conditions réglementaires habituelles.

Miguel Stilwell d'Andrade, CEO d'EDP et d'EDP Renewables, déclare : "Nous sommes ravis de nous associer avec Sunseap dans la région Asie-Pacifique, créant ainsi une nouvelle plateforme régionale sur ce marché, et faisant d'EDPR un véritable acteur mondial des énergies renouvelables. La stratégie et la vision de Sunseap sont parfaitement en phase avec le rôle de leader d'EDP dans la transition énergétique en cours. Ses connaissances locales et son expérience en Asie-Pacifique, alliées à la taille et à l'expertise technologique d'EDPR, nous permettront d'exploiter pleinement le potentiel de ces marchés."