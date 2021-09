EDPR remporte un PPA de 15 ans pour un projet éolien de 297 MW au Canada

(Boursier.com) — EDP Renewables, quatrième producteur mondial éolien et solaire, par l'intermédiaire de sa filiale EDP Renewables Canada Ltd. (EDPR Canada), et TC Energy Corporation, a signé un contrat d'achat d'énergie (PPA) de 15 ans par TransCanada Energy Ltd. pour la totalité de la production du parc éolien de 297 mégawatts (MW) de Sharp Hills au Canada (Alberta. Le PPA va permettre de poursuivre le développement et, à terme, la construction et l'exploitation du parc éolien, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.

La mise en service du parc éolien est prévue pour 2023, avec des retombées économiques pour les communautés locales et la province d'Alberta, sous la forme de sommes versées aux propriétaires locaux et de recettes fiscales pour le Special Area Board. Le parc éolien de Sharp Hills contribuera également à l'augmentation de l'activité des entreprises voisines du parc éolien. Des créations d'emploi sont attendues, avec 300 recrutements liés à la phase de construction du parc éolien et 15 à 20 postes permanents créés localement durant la vie opérationnelle du projet. Sharp Hills générera suffisamment d'électricité pour alimenter annuellement l'équivalent de plus de 164.000 foyers d'Alberta tout en évitant chaque année l'émission de 700.000 tonnes de CO2.

EDPR a fait son entrée sur le marché canadien en 2010 par l'acquisition d'un portefeuille de projets éoliens. Le parc éolien de Sharp Hills est le 3e d'EDPR au Canada, venant compléter le parc de 30 MW de South Branch et celui de 100 MW de Nation Rise, tous deux opérationnels en Ontario.