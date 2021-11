EDPR prévoit d'investir dans 1,5 GW d'hydrogène renouvelable d'ici 2030

(Boursier.com) — EDP Renewables (Euronext : EDPR), quatrième producteur mondial éolien et solaire, s'est fixé un nouvel objectif stratégique en matière d'hydrogène renouvelable et prévoit d'investir dans des projets garantissant une capacité supplémentaire de 1,5 GW d'ici 2030. Par cette annonce - faite mardi 9 novembre durant la COP26, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tient à Glasgow - EDPR rejoint les 28 grandes entreprises qui s'engagent en faveur de l'hydrogène décarboné aux côtés du WBCSD, le Conseil mondial des affaires sur le développement durable, dans le but d'accélérer le développement de l'hydrogène renouvelable à l'échelle mondiale.

Cet objectif marque un renforcement important de l'ambition d'EDPR, dont la présence actuelle sur des marchés stratégiques (tels que l'Europe, les États-Unis ou le Brésil) et dans des régions offrant un contexte favorable au développement de projets d'hydrogène sera décisive - c'est le cas des sites bénéficiant de bonnes ressources solaires et éoliennes, d'infrastructures d'appui, de la proximité avec des clients industriels, d'un environnement réglementaire favorable, entre autres.

La nouvelle ambition ainsi annoncée renforce les objectifs du plan stratégique d'EDPR, qui prévoyait déjà d'investir dans une capacité d'électrolyseurs à hydrogène de 250 MW d'ici 2025.