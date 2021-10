EDPR ouvre sa plus grande centrale solaire dans l'état de São Paulo, d'une capacité installée de 252 MWp

(Boursier.com) — EDP Renewables, quatrième producteur mondial éolien et solaire, annonce l'ouverture de sa plus grande centrale solaire dans l'état de São Paulo, qui sera la cinquième plus importante du Brésil, avec une capacité installée de 252 MWp. Situé à Pereira Barreto, ce parc solaire sera le plus grand jamais développé, construit et opéré par le groupe dans le monde.

Cette centrale photovoltaïque aura un impact positif sur le développement socio-économique de la région et contribuera à la création d'emplois locaux durables. Le projet a ainsi déjà généré 1.500 emplois depuis le début de sa construction, dont plus de la moitié (56%) localement.

Le parc couvre 455 hectares, l'équivalent de 421 terrains de football, et permettra d'éviter plus de 150 tonnes d'émission de CO2 chaque année.

"Le parc de Pereira Barreto montre la volonté de l'entreprise de se diversifier avec l'énergie solaire photovoltaïque. Le Brésil est un marché clé dans notre plan d'évolution. Nous avons d'autres projets de ce type dans la région, à plus ou moins long terme, ce qui permettra de créer encore plus d'emplois et de protéger l'environnement. Nous changeons dès à présent le monde de demain", a déclaré Miguel Stilwell d'Andrade, CEO d'EDP et d'EDP Renewables.

Composé de près de 600.000 panneaux photovoltaïques, le parc solaire produira jusqu'à 547.000 MWh par an, soit de quoi alimenter une ville de plus de 750.000 habitants.