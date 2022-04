EDPR et Meta renforcent leur partenariat

(Boursier.com) — EDP Renewables (Euronext : EDPR), quatrième producteur mondial éolien et solaire, par l'intermédiaire de sa filiale EDP Renewables North America LLC (EDPR NA), et Meta (NYSE: FB), ont conclu un contrat d'achat d'énergie (PPA) à long terme portant sur 156 MW des 240 MW du parc solaire de Cattlemen situé dans le comté de Milam, au centre du Texas.

EDPR NA, développeur du parc solaire, procédera également à sa construction et à son exploitation en tant qu'unique propriétaire. L'investissement en capital est estimé à 280 millions de dollars pour une mise en service prévue en 2023. Le parc solaire de Cattlemen aura des retombées économiques auprès des propriétaires fonciers et à travers les taxes payées au bénéfice du territoire et des services publics locaux.

Le parc aura également des répercussions sur l'emploi durant la construction du projet et durant son exploitation notamment. Le projet alimentera chaque année en électricité l'équivalent de 37.000 foyers texans en moyenne.

Cattlemen est le second PPA conclu entre EDP Renewables et Meta, le premier étant un PPA de 139 MW pour le parc éolien Headwaters II de 200 MW dans l'Indiana. Les deux entreprises sont également partenaires dans le parc solaire Randolph de 200 MW d'EDPR, dont la totalité de la capacité sera dédiée au data center de Meta à Mesa, en Arizona. Au total, EDPR et Meta travaillent ensemble pour apporter 495 MW d'énergie renouvelable au réseau, contribuant ainsi à l'objectif de Meta de soutenir ses opérations mondiales alimentées par 100% d'énergies renouvelables.