EDPR et AWS signent un partenariat portant sur les contrats d'achats d'énergie renouvelable

(Boursier.com) — EDP Renewables (EDPR), quatrième producteur mondial éolien et solaire, a signé un accord de collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS) concernant les contrats d'achat d'électricité (PPA) pour de futurs projets éoliens et solaires et la fourniture de services cloud, technologiques et numériques.

Grâce à cette collaboration, EDPR et AWS examineront les possibilités de coopérer dans deux domaines principaux. D'une part, EDPR développera des projets éoliens et solaires en concluant des contrats d'achat d'électricité, avec AWS, qui entreront en service en 2023-25, principalement aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine. D'autre part, AWS fournira des services cloud, technologiques et de transformation digitale , en qualité de fournisseur cloud privilégié d'EDPR.

Miguel Ángel Prado, COO d'EDPR North America, déclare : "Cet accord réaffirme l'importance qu'EDPR attribue non seulement à la transition énergétique et à la décarbonisation de l'économie, mais aussi à la digitalisation dans les entreprises, notamment dans le contexte actuel où il est impérieux de posséder les outils adéquats pour se différencier. Nous sommes ravis de travailler avec des partenaires aussi compétents qu'Amazon, dont l'approche concorde parfaitement avec celle de notre entreprise, concernant leur engagement ferme dans les énergies renouvelables sur un plan mondial et leur volonté d'atteindre la neutralité carbone".

Miguel Alava, Directeur général d'AWS Iberia, déclare : "Notre collaboration avec EDPR nous aidera dans notre engagement en faveur du climat, The Climate Pledge, visant la neutralité carbone d'ici 2040, et à alimenter nos activités avec 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2030, un objectif que nous sommes sur la bonne voie d'atteindre dès 2025, soit 5 ans en avance. Nous nous réjouissons de travailler avec EDPR sur des défis immenses, notamment la détection d'anomalies et les diagnostics prédictifs prématurés, et sommes fiers d'accompagner nos clients sur le chemin d'une économie durable et à faible teneur en carbone."