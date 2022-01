EDPR achève la construction de Riverstat, la plus grande ferme solaire de l'Indiana

(Boursier.com) — EDP Renewables (Euronext : EDPR), quatrième producteur mondial éolien et solaire, par l'intermédiaire de sa filiale EDP Renewables North America LLC, annonce l'achèvement des travaux de construction de sa ferme solaire de Riverstat, d'une capacité de 200 MW.

L'entreprise a signé un contrat d'achat (PPA : Power Purchase Agreement) de 20 ans avec Hoosier Energy Cooperative, qui utilisera l'électricité produite par la ferme solaire pour alimenter les communes du centre et de sud de l'Indiana et du sud-est de l'Illinois.