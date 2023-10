EDP Renewables sécurise un tarif d'achat pour quatre nouveaux parcs solaires dans le cadre du dernier appel d'offre en France

(Boursier.com) — EDPR , entreprise leader dans le développement de parcs solaires et éoliens, figure parmi les lauréats du dernier appel d'offres solaire de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), s'assurant près de 30MWc de capacité installée à déployer dans les années à venir. Trois des quatre parcs ont été développés via Kronos Solar EDPR, entreprise leader dans le développement de parcs solaires basée en Allemagne.

Les quatre parcs attribués via un contrat de différence (CfD) de 20 ans seront situés à Ménestreau (Bourgogne Franche-Comté), Pont à Mousson (Grand Est), Cavignac (Nouvelle Aquitaine) et Plancy l'Abbaye (Grand Est). Il s'agit d'une étape importante dans le développement du solaire à grande échelle en France pour EDPR comme pour Kronos Solar EDPR.

Virage technologique

Ces projets illustrent le virage technologique pris par l'entreprise sur le marché français, en cohérence avec les positions stratégiques prises à l'échelle mondiale par le groupe EDP dans son Business Plan 2023-2026. En accélérant la diversification de son mix technologique, l'entreprise cherche à élargir sa capacité à répondre aux défis de la transition énergétique et à renforcer sa position en France, en Europe et dans le monde.

"L'énergie solaire va jouer un rôle clé dans la transition énergétique de la France. L'attribution de 1,5 GWc dans le cadre de l'appel d'offre de la CRE le montre clairement. Les énergies renouvelables sont un levier essentiel pour la sécurité et l'indépendance énergétique du pays. Nous sommes fiers d'apporter notre pierre à l'édifice de ce challenge collectif en posant une brique supplémentaire en direction d'un avenir bas carbone", déclare Pedro Vinagre, Directeur exécutif pour l'Europe du Nord et Centrale chez EDP Renewables.

En France depuis plus de 15 ans, EDP Renewables affiche une capacité installée de plus de 600 MW en exploitation, dont plus de 200 MW en propre. En 2023, l'entreprise a débuté la construction de son premier projet photovoltaïque dans l'hexagone, en collaboration avec Kronos Solar, une entreprise qui possède une expertise de longue date, fondée sur le succès de la mise en service de 80 projets dans neuf pays et un portefeuille de plus de 9 GW de projets solaires à différents stades de développement.

À propos de EDP Renewables en France

EDPR France développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et photovoltaïques sur l'ensemble du territoire français à travers une équipe d'environ 120 personnes.

Avec 601 MW en exploitation en France, dont 213 MW de puissance installée en propre et 388 MW gérés pour le compte de tiers, EDPR compte parmi les acteurs français de premier plan en alimentant plus de 1.000.000 personnes...