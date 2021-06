EDFLEX lève 5 millions d'euros

(Boursier.com) — Edflex , solution de formation digitale à destination des entreprises, annonce ce jour une levée de fonds de 5 millions d'euros réalisée auprès de fonds à mission référents, MAIF Avenir, We Positive Invest (Groupe Crédit Mutuel Arkea), BPI France et d'un Business Angel renommé, Nicolas Fritz, COO de ContentSquare, qui investit à titre personnel.

Cette opération va permettre à la société qui a déjà séduit plus de 100 clients (Air France KLM, Orange, Total...) et noué des partenariats avec les acteurs majeurs du secteur de la formation (360Learning, RiseUp, Talentsoft...), de renforcer sa solution et de doubler ses équipes avec pour objectif d'accompagner un million d'utilisateurs dès 2022.