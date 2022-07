EDF : comment profiter de l'offre de l'Etat ?

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'EDF S.A. s'est réuni ce 19 juillet et a pris connaissance de l'intention de l'Etat de déposer, sous réserve de la promulgation d'une loi de finances rectificative pour 2022 (actuellement en cours d'examen devant l'Assemblée nationale) portant les crédits budgétaires nécessaires à l'Offre, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société et les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 2024 émises par la société que l'Etat ne détient pas, au prix de 12 euros par action EDF, coupon attaché et 15,64 euros par OCEANE en prenant en compte un ratio de conversion ajusté faisant l'hypothèse illustrative d'une date d'ouverture de l'Offre le 29 septembre 2022.

Il est envisagé par l'Etat que l'Offre soit déposée d'ici début septembre 2022 auprès de l'Autorité des marchés financiers sous réserve de la promulgation d'une loi de finances rectificative pour 2022 portant les crédits budgétaires nécessaires à l'Offre.

Procédure de retrait obligatoire

L'Offre sera suivie, si les conditions légales et réglementaires sont réunies, d'une procédure de retrait obligatoire de toutes les actions et OCEANEs que l'Etat ne détiendrait pas à l'issue de l'Offre.

Conformément à l'article 261-1-III du règlement général de l'AMF, le Conseil d'administration de la Société a constitué ce jour un comité ad hoc, composé de Bruno CREMEL en qualité de Président (administrateur indépendant), Colette LEWINER (administratrice indépendante), Philippe PETITCOLIN (administrateur indépendant) et Christian TAXIL (administrateur élu par les salariés).

Ce comité ad hoc sera chargé de proposer au Conseil d'administration la désignation d'un expert indépendant, de suivre les travaux de l'expert indépendant qui sera désigné par le Conseil d'administration, et d'émettre une recommandation au Conseil d'administration sur l'intérêt de l'Offre pour la société, les actionnaires, les porteurs d'OCEANEs et les salariés.

Expert indépendant

L'identité de l'expert indépendant qui sera désigné par le Conseil d'administration sur proposition du comité ad hoc fera l'objet d'un communiqué de la société conformément à la réglementation.

Le Conseil d'administration émettra un avis motivé sur le projet d'Offre après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant et de la recommandation du comité ad hoc.

Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du Conseil d'administration de la société figureront dans le projet de note en réponse de la société.