Edenred : Les résultats atteignent de nouveaux records, portés par une croissance de 25% des revenus

(Boursier.com) — Les résultats d'Edenred atteignent de nouveaux records, portés par une croissance de 25% de ses revenus en 2022. Le Revenu total s'établit à plus de 2 milliards d'euros, en hausse de 24,8% en données publiées et de 21,2% en données comparables par rapport à 2021.

Le Chiffre d'affaires opérationnel ressort en progression de 19,2% en données comparables, dont une croissance de 22,3% au quatrième trimestre.

Les autres revenus sont multipliés par deux à 87 millions d'euros, tirés par la forte croissance du volume d'activité et la hausse des taux d'intérêt.

Le groupe affiche des performances financières record, en ligne avec la croissance de l'activité :

L'EBITDA est de 836 millions d'euros, en hausse de 24,9% en données publiées et de 23,3% en données comparables

La Marge d'EBITDA ressort à 41,2%, en progression de 0,7 point en données comparables.

Le Résultat net, part du Groupe est de 386 millions d'euros, en croissance de +23,3%.

Le Free Cash-Flow s'établit à 881 millions d'euros, tout en accélérant ses investissements technologiques.

- Ratio d'endettement à un niveau de 0,4x l'EBITDA

- Dividende proposé de 1 euro par action, en hausse de 11%

Perspectives affichées

Edenred se dit "idéalement positionné" pour continuer à générer une croissance profitable en 2023 et au-delà :

- Déploiement du plan Beyond 22-25 afin de renforcer la pénétration des marchés existants et accélérer la mise en oeuvre des stratégies Beyond Food, Beyond Fuel et Beyond Payment, en tirant parti de la plateforme d'Edenred pour agréger, orchestrer et distribuer plus de solutions

- Investissements continus pour renforcer le leadership technologique d'Edenred et apporter des solutions toujours plus efficaces et simples d'utilisation

- Edenred confirme pour 2023 les objectifs de son plan Beyond 22-25 :

*Croissance organique de l'EBITDA supérieur à +12%

*Taux de conversion Free-cash-flow / EBITDA de plus de 70%.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : "Reposant sur un volume d'affaires de 38 milliards d'euros, nos revenus ont crû de 25% pour franchir le cap des 2 milliards d'euros. En ligne avec cette forte progression de l'activité, nos résultats ont, cette année encore, atteint de nouveaux records. Je tiens à féliciter les 10.000 collaborateurs d'Edenred pour leur engagement sans faille. Ils peuvent être satisfaits de ces bonnes performances, comme ils peuvent être fiers des progrès que nous avons accomplis dans l'atteinte de nos objectifs extra-financiers. Leader mondial des solutions d'argent fléché, Edenred récolte les fruits des investissements technologiques continus que nous avons réalisés pour innover et disrupter nos marchés. Conjuguées à notre forte dynamique commerciale, la pertinence de nos solutions et leur simplicité d'utilisation nous permettent de conquérir toujours plus de nouveaux clients."

"Changement des habitudes de travail, problématiques de pouvoir d'achat, niveau d'engagement des salariés, électrification croissante des flottes de véhicules, efficacité et sécurité des paiements interentreprises sont autant de thématiques pour lesquelles Edenred apporte des réponses concrètes. Notre nouveau plan stratégique repose à la fois sur le développement organique de notre portefeuille de solutions, la mise en place de nouveaux partenariats et notre capacité à saisir de futures opportunités de croissance externe. Edenred est en effet dans une position unique pour continuer à pénétrer ses marchés tout en profitant des effets d'échelle qu'offre sa plateforme digitale pour agréger, orchestrer et distribuer un plus grand nombre de solutions. Nous sommes donc résolument confiants dans nos perspectives de croissance profitable et durable pour 2023 et au-delà" a ajouté Bertrand Dumazy