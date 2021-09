Economie / Chine : l'activité manufacturière sous pression en août

Economie / Chine : l'activité manufacturière sous pression en août









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La croissance de l'activité manufacturière en Chine s'est contractée en août pour la première fois depuis près d'un an et demi. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit est ressorti le mois dernier à 49,2, contre 50,3 en juillet. Les analystes anticipaient un indice à plus de 50.

Un sous-indice de la production a même chuté à 47,7, soit le rythme d'expansion le plus lent depuis février 2020, au plus fort de la pandémie, tandis qu'un autre sous-indice des nouvelles commandes est tombé à 48.

Les mesures de confinement strictes appliquées dans plusieurs régions en Chine ont pesé sur l'activité économique qui a aussi été pénalisée par certaines pénuries de matériaux.