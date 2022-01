Ecomiam : chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce aux nouveaux magasins

(Boursier.com) — Ecomiam , numéro 3 français de la distribution spécialisée de produits surgelés, a réalisé au premier trimestre de son exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires magasins de 9,8 millions d'euros, en hausse de 32% sur un an.

Durant ce trimestre, conformément au plan de développement présenté lors de l'introduction en Bourse, écomiam a poursuivi l'essor de son maillage territorial hors de la région Bretagne. Avec 7 nouveaux magasins affiliés, situés principalement sur l'arc Atlantique (4 en Normandie, 1 en Pays-de-la-Loire et 1 en Nouvelle Aquitaine) et une ouverture qualifiée de "très encourageante" du premier point de vente en région parisienne à Magny-en-Vexin, le réseau est constitué de 63 points de vente. L'évolution à périmètre constant (-13,1% en organique et +18,2% par rapport à 2019-2020) reflète notamment le retour à un panier moyen plus conforme à la moyenne historique (+1,3% par rapport à la même période de 2019), après un volume amplifié durant la crise sanitaire.

Ecomiam confirme ainsi son objectif initial de réaliser 20 ouvertures par an. Depuis l'introduction en Bourse, écomiam a étoffé son réseau de 36 nouveaux points de vente. A

vec près de 1.400 candidatures spontanées à l'affiliation reçues depuis septembre 2020, écomiam se dit confiant dans le déploiement de son réseau et réaffirme ses ambitions d'atteindre 110 ME de chiffre d'affaires et 7 ME de résultat d'exploitation d'ici 2025.