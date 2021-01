eCential Robotics : sécurise un financement global de près de 100 ME

(Boursier.com) — eCential Robotics, entreprise de croissance française qui conçoit et produit le premier système unifiant imagerie 2D/3D robotisée et navigation chirurgicale, et précédemment nommée Surgivisio, annonce aujourd'hui son changement d'identité. Cette évolution accompagne le renforcement de la position de l'entreprise grenobloise comme acteur montant de la robotique chirurgicale. eCential Robotics, qui connaît une croissance forte depuis le lancement commercial de sa plateforme en décembre 2017, a sécurisé des financements en fonds propres, quasi-fonds propres et dettes de près de 100 millions d'euros pour soutenir son développement industriel et commercial. Universelle, la plateforme d'eCential Robotics a l'ambition, grâce à ses Apps de couvrir l'ensemble des indications de chirurgie osseuse.

Créée en 2009 par Stéphane Lavallée, eCential Robotics se donne pour mission de renforcer la sécurité et la précision de l'acte chirurgical, tout en garantissant simplicité et rapidité d'utilisation. Avec pour objectif de permettre aux praticiens d'exercer dans un environnement fiable et simple pour le plus grand bénéfice des patients, eCential Robotics assoit son développement sur un concept unique et porteur : concentrer le flux des tâches chirurgicales sur l'essentiel et, ainsi, rendre la chirurgie osseuse assistée par la robotique suffisamment simple en routine clinique pour devenir un standard.