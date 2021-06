E-Pango : projet d'introduction sur Euronext Growth Paris

(Boursier.com) — E -PANGO, spécialiste de la fourniture d'énergie aux entreprises et aux collectivités dans le cadre d'offres personnalisées, annonce aujourd'hui l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro I.21-030 en date du 9 juin 2021.

L'approbation de ce Document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en bourse d'E-PANGO sur le marché d'Euronext Growth Paris, sous réserve des conditions de marché et de l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'opération.

Philippe Girard, Directeur Général d'E-PANGO déclare : " E PANGO incarne un nouveau modèle de fournisseur d'électricité et de gaz à destination exclusive des acteurs du B to B. En optimisant la consommation d'énergie de nos clients et en achetant directement l'énergie nécessaire sur les marchés, le client ne paie que ce dont il a besoin et au bon prix. Cette proposition de valeur forte est adossée à une plateforme propriétaire de collecte et de valorisation de la data enrichie en permanence assurant la compétitivité sur nos offres et la maîtrise de notre structure de charges. Ainsi, avec une équipe resserrée de 11 collaborateurs nous avons déjà su conquérir et fidéliser un portefeuille de près de 500 clients actifs sur des secteurs aussi diversifiés que 'habitat social, la banque, les transports ou l'industrie. Grâce à la digitalisation poussée de l'ensemble de nos process, notre expertise data mais aussi notre capacité à proposer des solutions d'autoconsommation dans notre portefeuille de solutions d'optimisation, nous avons rapidement trouvé notre place aux côtés des acteurs historiques de notre environnement. Tous ces atouts nous permettent de générer une croissance forte et rentable. En 2020, nos ventes s'élevaient à 13,5 ME et ont été multipliées par 2,4 par rapport à 2019.

A fin avril 2021, notre chiffre d'affaires embarqué pour 2021, estimé sur la base des consommations historiques de nos clients en portefeuille, devrait atteindre les 30 ME. Nous ne comptons bien sûr pas en rester là. La scalabilité de notre modèle et notre reconnaissance croissante auprès des entreprises, nous permettent de nous fixer l'ambition d'atteindre dès 2025 un chiffre d'affaires de 300 ME associé

à un EBITDA supérieur à 8%. Notre projet d'Introduction en Bourse s'inscrit pleinement dans cette feuille de route."