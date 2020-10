E FOR IA, accueille les fonds d'IRDI SORIDEC GESTION à son capital

E FOR IA, accueille les fonds d'IRDI SORIDEC GESTION à son capital









(Boursier.com) — E FOR IA, société basée à Pamiers, créée en 2019 par Laurent GAUSSIN et Bruno BENSOUSSAN, est un éditeur de solutions logicielles à destination des Etablissements de Santé, des Familles des personnes âgées, des structures de Maintien à Domicile, des Pharmacies et des Prestataires de Santé (PSDM).

Sa levée de fonds de 1 ME auprès de MPCROISSANCE et de INNVEST PME Occitanie Ouest, fonds d' IRDI SORIDEC GESTION IRDI SORIDEC GESTION, est vouée à financer les recrutements et le déploiement nécessaires à la commercialisation de nouvelles offres digitales. Ce développement commercial doit doubler les effectifs de E FOR IA aujourd'hui de 15 collaborateurs...