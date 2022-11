DWS et P3 Logistic Parks concluent la vente d'une plateforme logistique

(Boursier.com) — P3 Logistic Parks a annoncé acquerir auprès de DWS une plateforme logistique détenue par l'un de ses fonds immobiliers institutionnels. Cette opération a été finalisée le 23 novembre 2022. Cette plateforme acquise par DWS fin 2019 sous la forme d'une VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement) en blanc auprès d'APRC-Group, s'étend sur 55.815 m(2) au coeur du Parc d'Activités de l'Aérodrome Ouest, sur les communes de Prouvy et La Sentinelle, en périphérie de Valenciennes (59).

Le bâtiment est situé le long de l'autoroute A2, axe stratégique entre Paris, Bruxelles et les principaux ports marchands du nord de l'Europe, et au sein d'une zone d'activité très établie et dynamique. Livré en octobre 2020 et certifié BREEAM in use "Very Good", il est intégralement loué à trois locataires de premier rang...

"La cession de Prouvy s'inscrit dans notre stratégie value-add visant à investir sur des actifs à développer en blanc et disposant d'un fort potentiel de création de valeur à court par une stratégie active d'asset management", a indiqué Chiara Randazzo, Head of Transactions DWS France, Luxembourg & Belgique.

"Nous sommes très satisfaits d'avoir conclu cette acquisition, dans une localisation stratégique et dynamique, et sur un actif récent, entièrement loué et labellisé" commente Xavier Tomasin, Responsable Investissement chez P3 France. "Cette deuxième acquisition porte à plus de 160.000 m(2) la progression de notre portefeuille en France sur l'année 2022, et nous ambitionnons de croitre à un rythme toujours plus élevé en 2023".

Avec cette vente, DWS porte ses actifs immobiliers sous gestion en France à plus de 2,3 milliards d'euros.

Avec cette acquisition P3 augmente son portefeuille d'actif en gestion à plus de 385.000 m(2).

P3 s'est appuyé sur l'expertise de plusieurs partenaires sur ce projet dont Cheuvreux (notaire), Gleeds (technique), Dentons (juridique), Deloitte-TAJ (fiscal) et JLL (conseil).