DoubleVerify a conclu un accord pour l'acquisition d'OpenSlate

(Boursier.com) — DoubleVerify , plateforme technologique qui permet d'analyser et de mesurer la qualité et l'efficacité des campagnes médias digitales, annonce avoir conclu un accord pour l'acquisition d'OpenSlate ("OpenSlate"), une plateforme de ciblage contextuel pré-campagne permettant aux marques de diffuser leurs publicités vidéos sur les réseaux sociaux et la CTV au sein de contenus appropriés et pertinents.

L'acquisition d'OpenSlate, évaluée à 150 Millions de dollars et effectuée en cash et en actions, devrait être finalisée ce trimestre.

"Notre mission est de rendre la publicité en ligne plus solide, sûre et sécurisée en apportant aux marques clarté et confiance quant à leurs investissements digitaux", a déclaré Mark Zagorski, PDG de DoubleVerify. "Nos solutions sont déclinables à l'échelle mondiale sur l'ensemble des canaux, formats, et plateformes. Notre rapprochement avec OpenSlate s'inscrit parfaitement dans la continuité de cette approche. Les solutions de pré-campagne d'OpenSlate complètent les capacités de mesure de DV sur la CTV ou encore sur les plateformes sociales. L'intégration des deux solutions met à disposition des annonceurs une solution de Brand Safety, Suitability et d'optimisation contextuelle sans équivalent. Aucun autre acteur du marché n'est en mesure de fournir une solution 100% propriétaire et intégrée sur les réseaux sociaux et la CTV."