Docaposte met la main sur Softeam Group

(Boursier.com) — Avec le rachat de Softeam Group, Docaposte réalise sa plus importante acquisition dans l'objectif de constituer un leader de la transformation numérique sur ses quatre marchés stratégiques de la banque-assurance, de l'e-santé, du secteur public et des PME.

La complémentarité des deux entreprises permettra à Docaposte de proposer une des offres conseil-services-solutions les plus complètes du marché. Comptant 6.400 collaborateurs, le nouvel ensemble vise 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023.

Spécialiste en solutions de transformation digitale et de confiance numérique, Docaposte franchit une étape importante dans son développement en procédant à sa plus importante acquisition avec l'intégration de Softeam Group, 28e entreprise de services numériques (ESN) en France.

Créé en 1989, fort de 1.400 collaborateurs, Softeam Group réalisera 150 ME de chiffre d'affaires en 2019. Reconnue pour ses expertises dans les métiers du consulting dans les secteurs de la finance, de la banque, de l'assurance, l'entreprise développe également des solutions dans les technologies de rupture avec une offre associant digital agency, digital factory, data et intelligence artificielle. Ce rapprochement, initié par Docaposte, rejoint la volonté de Softeam Group de s'appuyer sur un partenaire solide pour poursuivre le développement de son activité.

Acteur du marché de la transformation digitale des entreprises et du secteur public, Docaposte opère des plateformes numériques de confiance et propose des solutions de dématérialisation. Premier opérateur de signature électronique en France, Docaposte est leader sur le vote électronique, l'archivage, l'hébergement des données de santé.

Son expertise repose sur ses capacités à allier des offres numériques et physiques, à fluidifier les échanges et à sécuriser les transactions. La filiale numérique de La Poste développe également des solutions innovantes en matière de blockchain, de connaissance clients (KYC), d'intelligence artificielle (IA) et de services connectés (IoT). Avec plus de 5 000 collaborateurs et 23.000 clients, Docaposte réalisera un chiffre d'affaires 2019 de plus de 550 ME.