DNA Script lance la première solution rendant possible la réalisation le jour même de tests q/dPCR personnalisés

(Boursier.com) — Aujourd 'hui, à l'occasion de la conférence Advances in Genome Biology and Technology (AGBT), DNA Script, leader mondial de la synthèse enzymatique d'ADN (EDS) pour "l'ADN à la demande", a annoncé le lancement de la première solution rendant possible la réalisation le jour même de tests q/dPCR personnalisés, grâce à une nouvelle génération de kits pour le système SYNTAX qui permettent d'imprimer des amorces et des sondes en quelques heures.

Cette annonce intervient deux jours avant la présentation AGBT du mercredi 8 juin à 14h55 EST, au cours de laquelle les fondateurs présenteront des données récentes illustrant les nouvelles applications et performances du système SYNTAX.