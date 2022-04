DMS Group : chiffre d'affaires trimestriel stabilisé

(Boursier.com) — DMS Group a enregistré au 1er trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 8,9 ME, quasi stable par rapport au 1er trimestre 2021 (-1%) et identique à celui réalisé au 4ème trimestre 2021. Pour rappel, DMS Group a opéré en début d'année 2022 la cession de la division DMS Wellness, qui avait réalisé un chiffre d'affaires de 0,1 ME au 1er trimestre 2021.

DMS Group estime que ce début d'année constitue une bonne performance, alors que le 1er trimestre 2021 s'était inscrit en croissance soutenue de +18% avec notamment un niveau élevé de facturations pour l'activité Radiologie. Ce 1er trimestre 2022 se situe significativement au-delà de celui du 1er trimestre 2020 (+17%) et du 1er trimestre 2019 (+37%).

DMS constate que les tensions en matière d'approvisionnement, notamment pour certains composants électroniques ou équipements, demeurent particulièrement vives sur le début de l'année 2022 mais n'ont occasionné que des impacts modérés au 1er trimestre 2022.

Le groupe précise que son chiffre d'affaires réalisé en Russie, Ukraine et Biélorussie était de 1,5 ME en 2021, représentant 4% du chiffre d'affaires du dernier exercice (37,1 ME). DMS Group n'a pas de site de production ni de salarié exposé sur cette zone, et ne réalise aucun achat direct avec des fournisseurs dans ces pays.