DLSI : le Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre grimpe à 46,1 ME

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires consolidé au 1er trimestre 2023 de DLSI ressort à 46,1 ME, en croissance dynamique de 7,1% (+5,6% à taux de change constant). La progression des activités du placement en France est de +5,8% et du nucléaire de +7%.

A l'issue des trois premiers mois de son exercice 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 46,1 ME, en croissance dynamique de 7,1%. A taux de change constant, la croissance trimestrielle s'élève à 5,6%.

Depuis le début d'année 2023, le Groupe DLSI a su mobiliser les ressources pour faire face à la croissance de l'activité et ce malgré une pression inflationniste grandissante.

Le chiffre d'affaires consolidé des trois premiers mois de l'exercice 2023 s'établit à 46.134 KE à comparer à 43.083 KE au 31 mars 2022, (+7,1%).

"Conscients des incertitudes actuelles, le Groupe reste optimiste quant aux perspectives du marché. Ambitieux pour l'avenir et confiant dans sa capacité à réaliser en 2023, une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats. Le Groupe DLSI dispose d'une grande autonomie financière pour exécuter sa stratégie. Celle-ci est axée prioritairement sur l'accélération de sa croissance organique" commente la direction.

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d'affaires du 2ème trimestre, le 28 juillet 2022 (après bourse).