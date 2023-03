Direct Assurance reconduit sa collaboration avec Shift Technology

(Boursier.com) — Shift Technology, fournisseur de solutions d'automatisation et d'optimisation des décisions basées sur l'intelligence artificielle pour le secteur de l'assurance, et Direct Assurance, leader français de l'assurance en direct, qui propose des offres d'assurance auto, moto, habitation et santé, filiale à 100% du groupe AXA, annoncent aujourd'hui renouveler leur collaboration initiée en 2018 sur la ligne de métier automobile, et étendre son périmètre d'action aux sinistres habitation.

Une collaboration visant à éradiquer la fraude au sein des activités de l'assureur grâce à l'utilisation de Shift Claims Fraud Detection.