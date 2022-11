Direct Assurance et Lidl s'associent à travers une offre exclusive proposée par Direct Assurance

(Boursier.com) — A partir du 3 novembre 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023, l'application de fidélité Lidl Plus, permettant à ses 4 millions d'utilisateurs actifs mensuels de bénéficier de réductions exclusives, intègre Direct Assurance à son catalogue.

Les utilisateurs de Lidl Plus pourront ainsi bénéficier de 100 euros remboursés pour tout nouveau contrat d'assurance Auto souscrit chez Direct Assurance.

A travers ce partenariat, Direct Assurance collabore pour la première fois avec une enseigne de grande distribution. Il s'agit également du premier partenariat pour Lidl avec un acteur du secteur de l'assurance en France.

Des valeurs communes sur le prix et la qualité

Ce partenariat entre Direct Assurance et Lidl fait sens à plus d'un titre. Depuis plus de 30 ans, les deux marques sont engagées auprès des Français pour protéger leur pouvoir d'achat. Outre le fait de permettre à leurs clients de faire des économies, elles ont pour vocation commune de proposer des produits de qualité au prix le plus juste.

"Notre modèle direct nous permet de proposer une assurance auto au meilleur prix sans faire de concession sur la qualité. Nous sommes fiers de partager les mêmes valeurs qu'une enseigne engagée comme Lidl et c'est autour de nos engagements communs que nous avons consolidé ce partenariat" explique Henry de Courtois, Directeur Général de Direct Assurance.

"Lidl Plus a vocation à accompagner les clients dans leur quotidien en leur apportant une réponse concrète sur le pouvoir d'achat. Nous sommes heureux de pouvoir leur proposer une offre complémentaire en ce sens avec un partenaire engagé comme nous sur la qualité et le prix" confirme Michel Biero, Directeur Exécutif Achats et Marketing de Lidl France.