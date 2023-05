Direct Assurance et Lidl renouvellent leur partenariat avec une nouvelle offre sur l'assurance Habitation

(Boursier.com) — En novembre dernier, Direct Assurance et Lidl annonçaient une 1ère collaboration en proposant une offre exclusive sur l'assurance Auto. Fort du succès de cette opération, les deux acteurs, reconnus pour leur engagement en faveur de la protection du pouvoir d'achat des Français, renouvellent leur partenariat avec une nouvelle offre sur l'assurance Habitation.

Succès de l'offre Auto

En 2022, et pour la première fois, une enseigne de grande distribution et un acteur français du secteur de l'assurance s'associaient afin de permettre aux utilisateurs de l'application de fidélité Lidl Plus de bénéficier d'une offre exclusive : 100 euros remboursés pour tout nouveau contrat d'assurance Auto souscrit chez Direct Assurance.

A partir du 17 mai 2023, l'application de fidélité Lidl Plus intègrera l'offre Multirisques Habitation (MRH) de Direct Assurance à son catalogue. Les utilisateurs de Lidl Plus pourront ainsi bénéficier de 40 EUR remboursés pour tout nouveau contrat d'assurance MRH souscrit chez Direct Assurance.

Des valeurs communes sur le prix et la qualité

Depuis plus de 30 ans, les deux marques sont reconnues pour leur engagement auprès des Français pour protéger leur pouvoir d'achat. Outre leur vocation commune de proposer des produits de qualité au prix le plus juste, elles ont également conscience que de plus en plus de Français rencontrent des difficultés pour se protéger en cas de sinistre.

"Notre modèle direct et notre engagement pour le pouvoir d'achat nous permettent de proposer une assurance habitation au meilleur prix sans faire de concession sur la qualité. Nous sommes fiers de reconduire notre collaboration avec un acteur comme Lidl qui partage nos valeurs et nos engagements au quotidien pour les Français" explique Henry de Courtois, Directeur Général de Direct Assurance.

Depuis le 17 avril 2023, Lidl Plus intègre également l'offre d'assurance santé de Direct Assurance à son catalogue. Consciente que prendre soin de sa santé peut présenter un réel coût pour les Français, Direct Assurance propose ainsi aux utilisateurs de l'application de fidélité de bénéficier de 2 mois remboursés pour tout contrat d'assurance Santé souscrit.