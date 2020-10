Dimpl (ex-Moment) annonce une nouvelle levée de fonds à hauteur de 4 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dimpl (ex-Moment), l'insurtech qui s'attaque aux retards de paiement, annonce une nouvelle levée de fonds à hauteur de 4 millions d'euros en seed. Après une levée de 1,5 million d'euros en octobre dernier menée par Idinvest Partners pour le compte d'Euler Hermes, Elaia rejoint l'aventure avec ce second tour de financement engagé pendant la crise sanitaire.

"Ce nouveau financement démontre le fort potentiel inspiré par l'insurtech et va permettre à Dimpl de poursuivre sa stratégie de développement commerciale tout en développant des innovations pour sa solution technologique et en renforçant ses effectifs" commente l'établissement.

Fondée en 2018 sous le nom de Moment, la startup change de nom pour appuyer ses ambitions : devenir le partenaire de référence des entreprises françaises dans l'assurance contre les retards de paiement et les impayés.

Pour Raphaël Kakon, CEO et co-fondateur de Dimpl : "cette levée de 4 millions d'euros nous donne aujourd'hui les moyens d'appliquer cette vision et d'accompagner les entreprises qui font face à des difficultés et celles qui enclenchent la reprise?; or elles sont de plus en plus nombreuses en cette période d'incertitudes économiques".