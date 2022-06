Digital Insure : arrivée de Ludovic Magnin au poste de directeur général

(Boursier.com) — La Fintech Digital Insure poursuit sa croissance et annonce l'arrivée ce jour de Ludovic Magnin, 47 ans, au poste de directeur général. Cette nomination s'inscrit dans la stratégie de Digital Insure qui vise à consolider sa position de leader en assurance emprunteur et à diversifier ses activités en prévoyance individuelle, dans une perspective de croissance tant en France qu'à l'étranger : avec plus de 350.000 contrats gérés pour 13 assureurs partenaires et 3.000 courtiers actifs, Digital Insure a des engagements de qualité exigeants et occupe une place stratégique sur le marché. Par son expérience et sa capacité à mener des projets disruptifs, Ludovic Magnin contribuera aussi concrètement au renforcement des atouts distinctifs de l'Insurtech : l'excellence opérationnelle, l'innovation et la force des partenariats.