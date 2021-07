Didi Global : dans le viseur de Pékin, le titre chute

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Deux séances à Wall Street et déjà dans le viseur de Pékin ! Hasard ou pas, deux jours après son IPO sur le Nyse, Didi Global est la cible d'une 'enquête de cybersécurité'. Cette dernière vise à prévenir les risques liés à la sécurité des données, à préserver la sécurité nationale et à protéger l'intérêt public, selon une déclaration de l'Administration du cyberespace chinois. Pékin s'efforce de renforcer la propriété et le traitement des masses de données que les géants de l'internet, d'Alibaba Group à Tencent Holdings, recueillent quotidiennement auprès de centaines de millions d'utilisateurs. A l'occasion de son IPO, le leader chinois des VTC a placé mercredi 316,8 millions d'actions à 14$, réalisant ainsi la deuxième plus grosse IPO de l'histoire pour une société chinoise cotée à Wall Street après celle d'Alibaba en 2014.

Le titre chute de plus de 10% à la suite de cette information.