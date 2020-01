Diagnostic immobilier : EX'IM annonce le rachat de DEFIM

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EX'IM (72 agences), spécialiste du diagnostic immobilier depuis plus de 17 ans annonce aujourd'hui le rachat de DEFIM (43 agences) spécialisé également sur le secteur des diagnostics immobiliers, élu meilleur réseau de diagnostiqueurs 2019 par le magazine Capital (novembre 2019).

Le rachat de DEFIM a pour objectif la création d'un groupe fortement innovant et l'émergence d'un leader sur le marché du diagnostic immobilier, repérage amiante et de l'expertise des bâtiments.

"Avec cette acquisition, le nouveau groupe EX'IM montre son dynamisme tout en continuant d'apporter sa contribution dans un secteur en pleine mutation et consolidation".

"Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie de développement de croissance externe forte. Avec comme principal objectif l'émergence du 1er réseau de bureaux de contrôle indépendants en France " ; précise Yannick Ainouche PDG du groupe EX'IM. " Avec nos 115 agences, nous serons plus proches de nos clients et donc plus réactifs. La complémentarité d'expertises et un meilleur maillage territorial nous donneront une avance primordiale sur nos concurrents afin de dynamiser notre croissance et notre capacité d'innovation. Nous ambitionnons un CA de 60 millions d'euros dans 3 ans."