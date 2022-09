Devises : les taux obligataires britanniques chutent mais la livre aussi après les annonces de la BoE

(Boursier.com) — La Banque d'Angleterre intervient en urgence. Après la chute des cours des emprunts d'Etat et de la livre sterling provoquée par la présentation des projets budgétaires du gouvernement, la BoE a annoncé à la mi-journée qu'elle achèterait autant d'obligations britanniques que nécessaire au cours des deux prochaines semaines pour stabiliser les marchés financiers. Évoquant des risques pour la stabilité financière du Royaume-Uni, la BoE a aussi reporté les premières ventes de titres destinées à réduire son portefeuille de 838 milliards de livres sterling d'obligations, qui étaient prévues la semaine prochaine.

"Si les dysfonctionnements de ce marché devaient continuer ou empirer, cela constituerait un risque important pour la stabilité financière du Royaume-Uni... Cela conduirait à un resserrement indésirable des conditions de financement et à une réduction du flux de crédit vers l'économie réelle", a indiqué la BoE.

Si cette annonce a eu un effet immédiat sur les rendements des 'Gilts', le taux du 30 ans étant sur le point de connaître la plus forte chute quotidienne de son histoire (il perd actuellement près de 60 pb à 4,389%), la pression vendeuse reste très forte sur la livre. La devise britannique recule en effet de près de 1,5% face au dollar, à 1,0577$ entre banques, proche de ses plus bas historiques. Avant l'annonce de la BoE, le rendement des titres à 30 ans a dépassé 5% pour la première fois depuis 2002 et des traders ont commencé à signaler des difficultés pour acheter et vendre des obligations, la volatilité anormale des derniers jours décourageant des investisseurs.

La BoE a précisé qu'une réponse de politique monétaire au plan budgétaire interviendra probablement en novembre. "Le MPC fera une évaluation complète des récents développements macroéconomiques lors de sa prochaine réunion prévue et agira en conséquence... Le MPC n'hésitera pas à modifier les taux d'intérêt autant que nécessaire pour ramener durablement l'inflation à l'objectif de 2% à moyen terme, conformément à sa mission".

Les marchés financiers britanniques connaissent d'importantes secousses depuis la fin de semaine passée et l'annonce par le nouveau ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, d'un plan de relance prévoyant des baisses d'impôts et de taxes massives censées doper la croissance mais non financées.

La BoE "assure un plancher au marché à court terme", résume Charles Diebel, responsable de la stratégie obligataire de Mediolanum Asset Management. "Mais la politique budgétaire procyclique reste là et le répit risque donc d'être de courte durée".