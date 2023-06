Deutsche Post DHL Group changera de nom pour devenir "DHL Group" à compter du 1er juillet

(Boursier.com) — Deutsche Post DHL Group, leader mondial de la logistique, a annoncé aujourd'hui qu'il changerait de nom pour devenir "DHL Group" à compter du 1er juillet prochain. Ce nouveau nom reflète la transformation opérée par le Groupe au cours des dernières années et salue la nouvelle orientation de ses activités logistiques nationales et internationales en tant que moteur de la croissance à venir.

"Les grandes tendances comme la mondialisation, l'e-commerce, la digitalisation et le développement durable ont joué un rôle essentiel au cours des dix dernières années. Il ne fait aucun doute qu'elles continueront d'avoir un effet positif sur nos activités. Elles nous ont offert de nouvelles opportunités de croissance dans de nombreux secteurs", affirme Tobias Meyer, président-directeur général du Groupe. "Aujourd'hui, nous comptons parmi les sociétés les plus internationales au monde. Le nom DHL Group et l'utilisation du logo DHL pour l'ensemble du Groupe s'inscrivent en droite ligne de l'évolution de nos activités. En effet, en dehors de l'Allemagne, nous n'utilisons plus que la marque DHL dans la plupart des régions que nous couvrons. Dans un même temps, la marque DHL continue de gagner en importance sur le territoire allemand".

Plus de 90% du chiffre d'affaires du Groupe provient déjà de ses activités commercialisées sous le nom de marque DHL, y compris l'activité DHL Parcel en Allemagne.