Dette : une première depuis plus de 100 ans pour la Russie

(Boursier.com) — Pour la première fois depuis plus d'un siècle, la Russie a fait défaut sur sa dette souveraine en devises étrangères. Pendant des mois, le pays a trouvé le moyen de contourner les sanctions occidentales imposées après l'invasion de l'Ukraine par le Kremlin. Mais dimanche, en fin de journée, le 'délai de grâce' pour environ 100 millions de dollars de paiements d'intérêts dus le 27 mai a expiré, une échéance considérée comme un cas de défaut en cas de non-respect.

Depuis le début du conflit militaire et la vague de sanctions qui s'en est suivie, les euro-obligations du pays s'échangent à des niveaux dérisoires, les réserves de change de la Banque centrale sont gelées et les plus grandes banques russes sont coupées du système financier mondial. La Russie s'est défendue contre tout défaut de paiement, affirmant qu'elle dispose des fonds nécessaires pour couvrir toutes ses factures et qu'elle a été contrainte au non-paiement.

Cité par 'Bloomberg', le ministre des finances Anton Siluanov a ainsi qualifié la situation de "farce". Alors que des milliards de dollars par semaine continuent à affluer dans les caisses de l'État grâce aux exportations d'énergie, le dirigeant a réaffirmé que le pays a les moyens, et la volonté, de payer : "tout le monde peut déclarer ce qu'il veut... Mais toute personne qui comprend ce qui se passe sait qu'il ne s'agit en aucun cas d'un défaut de paiement".

"C'est une chose très, très rare, où un gouvernement qui a par ailleurs les moyens est forcé par un gouvernement extérieur à faire défaut", explique à 'Bloomberg', Hassan Malik, analyste souverain senior chez Loomis Sayles & Company. "Ce sera l'un des plus grands défauts de paiement de l'histoire".

Compte tenu des dommages déjà causés à l'économie locale et aux marchés, le défaut de paiement est surtout symbolique pour l'instant et importe peu aux Russes qui doivent faire face à une inflation à deux chiffres et à la pire contraction économique depuis des années.