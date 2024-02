Des marchés au même comportement que lors de la bulle internet ?

(Boursier.com) — La ruée vers les valeurs technologiques ressemble à la bulle de 1999, reflétant l'hypothèse selon laquelle l'économie se comportera très bien malgré une politique monétaire plus stricte, selon les stratèges de Bank of America. Alors que la baisse des rendements a poussé le Nasdaq à la hausse au quatrième trimestre, le scénario s'est maintenant inversé et les deux ont augmenté au cours des quatre dernières semaines. Ce mouvement sur les prix ne se produirait généralement qu'après une récession, comme en 2009, ou lors la bulle Internet du début du siècle, affirment les équipes de Michael Hartnett citées par 'Bloomberg'.

Les investisseurs ne se soucient plus trop de savoir si la Réserve fédérale réduira ses taux en mars ou en mai. Le marché considérera la Fed comme 'bullish' sur le prix des actifs jusqu'à ce que l'inflation reprenne, ce qui réduirait l'ampleur des réductions de taux, ou si le chômage augmente, ce qui constituerait un "grand changement macroéconomique et de marché".

Selon BoA, 75% des investisseurs s'attendent à un atterrissage en douceur de la première économie mondiale et 20% à un scénario 'sans atterrissage'. Pourtant, même si un atterrissage en douceur devrait soutenir une gamme plus large d'actions, les Magnificent Seven ont représenté 45% du rendement du S&P 500 en janvier, reflétant une "tendance vers l'absence d'atterrissage/de bulle".

Un avis partagé en début de semaine par les stratèges de JP Morgan Chase & Co, qui estiment que le marché boursier américain présente de plus en plus de similitudes avec la bulle Internet. La part des dix principales actions de l'indice MSCI USA, y compris toutes les actions technologiques dites 'Magnificent Seven', a atteint 29,3% à la fin décembre, soit juste en dessous du pic historique de 33,2% de juin 2000. De plus, seuls quatre secteurs sont représentés dans le top 10, contre une médiane historique de six, selon les stratèges. Même si les parallèles entre l'environnement actuel et la frénésie spéculative entourant les actions Internet au tournant du siècle sont souvent écartés, l'analyse de la banque montre que les circonstances " sont bien plus similaires qu'on ne le pense".

"Ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés extrêmement concentrés présentent un risque clair et présent pour les marchés actions en 2024... Tout comme un nombre très limité d'actions ont été responsables de la majorité des gains du MSCI USA, des chutes dans le top 10 pourraient entraîner avec elles les marchés boursiers".