Déroute historique sur le marché obligataire européen

(Boursier.com) — Plongeon historique du marché obligataire européen. Qu'il s'agisse des rendements, de la vitesse à laquelle les taux ont augmenté ou de la durée de la vente massive, les investisseurs sont confrontés à un mouvement de 'sell-off' jamais observé sur le Vieux continent, même lors de la crise financière de 2008. 'Bloomberg' souligne notamment la chute de son indice 'investment-grade' pendant sept mois consécutifs, sa plus longue séquence négative depuis sa création en 1998. Le recul de 12,9% du 'Bloomberg Pan-European Bond Index' au cours des 12 derniers mois est également le plus important de son histoire. La chute, après trois décennies de marchés largement favorables, est à relier au virage à 180 degrés des Banques centrales qui resserrent à une vitesse inédite leur politique monétaire afin de maîtriser la spirale inflationniste.

"Nous avons baissé la plupart des mois cette année", affirme Kyle Kloc, gestionnaire de portefeuille principal chez Fisch Asset Management. "Vous obtenez très rarement ces types de rendements négatifs répétés". Selon lui, la vente est plus intense que lors des deux périodes comparables récentes : le début de la pandémie de Covid-19, qui n'a duré que quelques semaines avant que les Banques centrales ne calment les marchés, et la grande crise financière, qui a été une série de "chutes brusques et rapides".

"C'est probablement l'une des années les plus difficiles que nous ayons connues, mais aussi l'une des plus intéressantes en termes de gestion d'actifs", note pour sa part Grégoire Pesques, responsable de l'équipe mondiale de crédit chez Amundi. "Étant donné que la liquidité est toujours là, il y a des opportunités à trouver - et une attractivité croissante en termes de rendement".

Les flux sortants sur les fonds obligataires ont encore atteint 23,5 milliards de dollars lors de la semaine close le 22 juin, montrent les données hebdomadaires de EPR Global reprises par Bank of America.

Le rendement moyen des obligations d'entreprises en euros a augmenté de 2,9 points de pourcentage cette année pour atteindre 3,4%, selon un indice Bloomberg. Cela se compare à une hausse de 1,62 point en 2008, la deuxième plus élevée.