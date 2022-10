Dépôts bancaires : quelle est la région française la plus riche ?

(Boursier.com) — La Banque de France communique les dépôts bancaires des Français par régions. Ces données sont celles de la clientèle non financière résidente et non-résidente au 31 août 2022.

1 - Ile de France : 1.038,5 milliards d'euros

2 - Auvergne Rhône Alpes : 305,6 MdsE

3 - Nouvelle Aquitaine :204,9 MdsE

4 - Grand Est : 194 MdsE

5 - Occitanie : 193,6 MdsE

6 - PACA : 187,8 MdsE

7 - Hauts de France : 165 MdsE

8 - Pays de Loire : 134 MdsE

9 - Bretagne :129 MdsE

10 - Normandie : 98,8 MdsE

11 - Bourgogne Franche Comté : 92,1 MdsE

12 - Centre Val de Loire : 86,3 MdsE

13 - Corse : 11,5 MdsE.

Le total des dépôts bancaires en France atteint 2.841,3 MdsE, dont 1.367 MdsE pour les comptes ordinaires créditeurs, 661,3 MdsE en livrets (livrets ordinaires, livrets A, livrets bleus et livrets jeunes), 42,1 MdsE sur les LEP, 128,2 MdsE en LDD et 32,5 MdsE en CEL. Les comptes espèces des PEA et PER représentent 19,2 MdsE. Les montants français sur PEL sont de 286 MdsE. Les Plans d'Epargne populaire atteignent 13,1 MdsE et les Comptes à termes représentent 291 MdsE.