Déplacement d'Alain Griset à la 75ème Foire de Châlons-en-Champagne

(Boursier.com) — Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, se rendra lundi 6 septembre à partir de 8h45 à la 75ème Foire de Châlons-en-Champagne, dans la Marne (51).

La Foire de Châlons-en-Champagne est la deuxième foire agricole et commerciale de France. Elle réunit près de 800 exposants et plus de 220.000 visiteurs chaque année.

Alain Griset débutera sa visite par un échange avec des acteurs du BTP qui font face aux difficultés d'approvisionnement en matières premières. Par la suite, Alain Griset visitera le Village des métiers et des formations et ira à la rencontre des exposants du chapiteau des métiers d'art et dans le hall dédié au vin et à la gastronomie.