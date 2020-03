Défi Imprimerie : In Extenso Finance & Transmission à la manoeuvre

(Boursier.com) — Les équipes In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises dans leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné Jérôme Timstit dans la cession de Défi Imprimerie.

Créée en 1987, la société rhônalpine Défi Imprimerie est spécialisée dans l'impression et le façonnage d'emballages. De la conception à la finition en passant par l'impression sur divers supports, la société et ses 15 collaborateurs interviennent principalement dans les secteurs de l'industrie, de la grande distribution et de l'alimentation, pour un chiffre d'affaires annuel de 2,5 millions d'euros.

Après 15 ans à la tête de la société, Jérôme Timstit a cédé ses titres à son homologue Cartonnerie Moderne, dans le Vaucluse (84). Cartonnerie Moderne qui existe depuis 1904, est spécialisée dans la fabrication d'emballage carton personnalisé à destination des métiers de bouches.

Grâce à cette acquisition, Cartonnerie Moderne proposera à ses clients une offre de service plus large et ce, en mutualisant les moyens marketing et industriels des deux entreprises.

Pour Vincent Rey, dirigeant de Cartonnerie Moderne : "Cette acquisition permet de développer nos capacités de production intégrée et de renforcer notre force de frappe commerciale. Autant d'atouts qui viennent servir notre stratégie d'excellence et d'innovation et qui nous permettent d'augmenter nos parts de marché."