Deeplink Medical a piloté une levée de fonds de 5 millions d'euros

Deeplink Medical a piloté une levée de fonds de 5 millions d'euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Deeplink Medical, acteur de la e-santé, proposant des solutions logicielles innovantes en médecine et télémédecine pour les professionnels de santé, a piloté une levée de fonds de 5 millions d'euros.

Cette levée permet au corps médical de se saisir de l'évolution technologique de leurs métiers. Elle est menée auprès de médecins (70 radiologues soit près de 1% de la population totale des radiologues en France) ainsi que des fondateurs (médecins et direction) de Deeplink Medical, à hauteur de 3 millions d'euros. Elle comprend de plus la participation de la BPI et de la BNP.