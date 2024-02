DC Company : acquisition de Konbini, média pionnier du digital

(Boursier.com) — DC Company vient d'annoncer l'acquisition stratégique de Konbini, média pionnier du digital. Fondé en 2008 par David Creuzot et Lucie Beudet, Konbini est devenu le premier média digital français, révolutionnant avec succès le paysage médiatique et ouvrant la voie à un nouveau mouvement de média. La force du collectif de jeunes talents que constitue Konbini, joue plus que jamais un rôle de catalyseur culturel, révélant la culture d'aujourd'hui et de demain à un large public.

Avec Konbini, DC Company poursuit son ambition de créer un nouveau groupe média qui vient bousculer les modèles traditionnels en rassemblant le meilleur de la créativité et de la technologie. DC Company va accélérer son développement économique grâce à une alliance stratégique propulsant le groupe au rang de nouvel acteur majeur des médias.

DC Company re?unit désormais une communauté de 40 millions d'internautes générant 4 milliards de vidéos vues, autour d'un e?cosyste?me complet : des me?dias (Konbini, Les E?claireuses, C'est Qui La Boss, Le Gorafi), un incubateur (Propuls'her) et un cercle d'entrepreneurs et de dirigeants (DC Club).