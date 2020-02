DataGalaxy annonce une levée de 1,7 million

DataGalaxy annonce une levée de 1,7 million









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — DataGalaxy, start-up lyonnaise pionnière de la gouvernance de la connaissance des données, annonce une levée de 1,7 million d'euros auprès des fonds Newfund et Evolem Start afin d'accélérer le déploiement en France et en Europe de sa plateforme de cartographie des données.

Créée en 2015 par Sébastien Thomas et Lazhar Sellami, tous deux experts en Data Management et Business Intelligence, DataGalaxy apporte une réponse au constat d'échec de nombre d'entreprises à exploiter le potentiel de leurs données...