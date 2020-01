Dassault Systèmes : rendez-vous à suivre

Dassault Systèmes : rendez-vous à suivre









(Boursier.com) — Dassault Systèmes, "the 3DEXPERIENCE Company", leader mondial des logiciels de création 3D, de maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM — Product Lifecycle Management), publiera le jeudi 6 février 2020 ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019 clôturés le 31 décembre 2019.

A cette occasion, la présentation des résultats par la Direction de Dassault Systèmes sera diffusée en webcast à 10h00, heure de Paris, 09h00, heure de Londres.

Par ailleurs, le management tiendra une conférence téléphonique à 15h00, heure de Paris, 14h00, heure de Londres, 9h00, heure de New York.

La webcast et la conférence téléphonique seront accessibles en direct puis en différé sur le site Internet Investisseurs de Dassault Systèmes https://investor.3ds.com